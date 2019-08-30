Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России

Паводки в Сибири и аномальные дожди в Приморье вызваны перегревом территории Китая этим летом. Как пишет РИА Новости, об этом заявил глава Примгидромета Борис Кубай. Специалист подчеркнул, что весной и летом на территорию этой страны проникал теплый переувлажненный тропический воздух. Он распространялся дальше, и затем стал причиной наводнений сначала на Байкале, затем на Амуре, а потом в Приморье. Кубай добавил, что в некоторых районах Приморского края выпало до 200% месячной нормы осадков.

Как напоминает RT, в конце июня в некоторых районах Иркутской области произошло мощное наводнение. Общее число пострадавших — 45 тыс. человек. Наводнению присвоили статус ЧС федерального уровня. В свою очередь, Газета.ру подчёркивает, что сумму ущерба, причиненного паводками жителям, бизнесу, экономике и социальной инфраструктуре Иркутской области, оценили в 35 млрд рублей. С таким заявлением выступил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий.

Ранее НСН писала, что ﻿Владимир Путин наградил девятерых жителей Иркутской области медалями «За спасение погибавших» за их смелые действия во время паводка в регионе. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации. В частности, награды удостоились машинист тепловоза Артем Мингазов, сотрудник СИЗО Николай Алексеенко, врач Марина Балганова, фермер Константин Хохлов и другие.

