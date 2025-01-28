В аэропорту южнокорейского Пуссана загорелся самолет

Самолет загорелся в аэропорту Кимхэ южнокорейского города Пусан. Как сообщает агентство Рёнхап, всех пассажиров удалось оперативно эвакуировать, пострадавших нет.

Уточняется, что ЧП произошло во вторник, 28 января примерно в 22.30 (16.30 мск) с самолетом Air Busan, который направлялся в Гонконг. У воздушного судна вспыхнула хвостовая часть. На борту находились более 170 пассажиров, которые экстренно покинули борт.

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Пожарные выехали на место происшествия немедленно после получения сигнала о возгорании.

29 декабря в аэропорту Муан в Южной Корее произошла крупнейшая в истории республики авиакатастрофа: разбился пассажирский лайнер, на борту которого находился 181 человек, 179 из них погибли.


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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПожарСамолетыЮжная Корея

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