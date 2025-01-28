В аэропорту южнокорейского Пуссана загорелся самолет

Самолет загорелся в аэропорту Кимхэ южнокорейского города Пусан. Как сообщает агентство Рёнхап, всех пассажиров удалось оперативно эвакуировать, пострадавших нет.

Уточняется, что ЧП произошло во вторник, 28 января примерно в 22.30 (16.30 мск) с самолетом Air Busan, который направлялся в Гонконг. У воздушного судна вспыхнула хвостовая часть. На борту находились более 170 пассажиров, которые экстренно покинули борт.