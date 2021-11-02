В аэропорту Нижнего Новгорода ждут вылета около 1,5 тыс пассажиров
В аэропорту Нижнего Новгорода «Стригино» по состоянию на вечер вторника всё ещё остаются около полутора тысяч пассажиров авиарейсов, летевших в Москву. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в эфире «Вести 24».
По словам Никитина, воздушная гавань приняла 46 бортов, из них 35 летели в Москву и были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за сильного тумана, накрывшего центральный регион.
Губернатор напомнил, что аэропорт не предусматривал прием такого числа пассажиров. не рассчитан. Он подчеркнул, что решения о высадке из самолетов принимали сами авиакомпании. Кроме того, в эаропорту не было достаточного числа трапов для высадки пассажиров на землю.
Ранее сообщалось, что ребенку стало плохо на борту самолета авиакомпании «Победа» во время вынужденной стоянки в Нижнем Новгороде.
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