В аэропорту Нижнего Новгорода ждут вылета около 1,5 тыс пассажиров

По словам Никитина, воздушная гавань приняла 46 бортов, из них 35 летели в Москву и были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за сильного тумана, накрывшего центральный регион.

Губернатор напомнил, что аэропорт не предусматривал прием такого числа пассажиров. не рассчитан. Он подчеркнул, что решения о высадке из самолетов принимали сами авиакомпании. Кроме того, в эаропорту не было достаточного числа трапов для высадки пассажиров на землю.

Ранее сообщалось, что ребенку стало плохо на борту самолета авиакомпании «Победа» во время вынужденной стоянки в Нижнем Новгороде.

