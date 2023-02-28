В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат

Неустановленный летательный аппарат упал на территории Адыгеи. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

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«В поселке Новом Гиагинского района Адыгеи ночью было зафиксировано падение неустановленного летательного аппарата. На месте работает следственно-оперативная группа», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Кумпилов подчеркнул, что в результате ЧП зафиксировали незначительное разрушение хозпостройки животноводческой фермы. Никто не пострадал.

Глава Адыгеи попросил жителей региона сохранять спокойствие. Кумпилов держит на личном контроле вопросы обеспечения безопасности населения.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что на территории региона был сбит украинский беспилотник, напоминает РИА ФАН. Пострадавших нет, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: Правительство Адыгеи
ТЕГИ:Регионы
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