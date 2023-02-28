СМИ: Украинские беспилотники попытались атаковать нефтебазу в Туапсе

Пожар произошел на территории нефтебазы в Туапсе, нефтяные резервуары не пострадали и разлива сырья не произошло. Об этом сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю, передает РИА Новости.

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По данным ведомства, возгорание началось в ночь на вторник. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, пишет РИА ФАН. Огонь был ликвидирован, никто не пострадал.

Как сообщает Telegram-канал SHOT, причиной ЧП стала атака украинских беспилотников. Отмечается, что два начиненных взрывчаткой дрона попытались атаковать нефтебазу, однако взорвались в ста метрах от объекта. Очевидцы сообщали в соцсетях о громких звуках, похожих на взрывы, пишет Ura.ru.

По предварительной информации, взорвавшиеся летательные аппараты повредили здание бойлерной на территории нефтебазы, после чего и возник пожар.

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ФОТО: Госпогранкомитет Белоруссии
ТЕГИ:УкраинаНефтепродуктыБеспилотникиКраснодарский Край
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