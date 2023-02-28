СМИ: Украинские беспилотники попытались атаковать нефтебазу в Туапсе
Пожар произошел на территории нефтебазы в Туапсе, нефтяные резервуары не пострадали и разлива сырья не произошло. Об этом сообщили в управлении МЧС по Краснодарскому краю, передает РИА Новости.
По данным ведомства, возгорание началось в ночь на вторник. Площадь пожара составила 200 квадратных метров, пишет РИА ФАН. Огонь был ликвидирован, никто не пострадал.
Как сообщает Telegram-канал SHOT, причиной ЧП стала атака украинских беспилотников. Отмечается, что два начиненных взрывчаткой дрона попытались атаковать нефтебазу, однако взорвались в ста метрах от объекта. Очевидцы сообщали в соцсетях о громких звуках, похожих на взрывы, пишет Ura.ru.
По предварительной информации, взорвавшиеся летательные аппараты повредили здание бойлерной на территории нефтебазы, после чего и возник пожар.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+9 580 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+9 250 / сут.
- В Адыгее упал неустановленный летательный аппарат
- Аналитики подсчитали объем средств маткапитала, потраченный на погашение ипотеки
- МЧС опровергло сообщения о фейковой воздушной тревоге в регионах
- Спрос на «Виагру» в России вырос в полтора раза
- СМИ: Украинские беспилотники попытались атаковать нефтебазу в Туапсе
- Полиция явилась к родственникам SHAMAN по делу о проверке на экстремизм
- Песков: Путин не делал заявлений о выдвижении на президентские выборы
- СМИ: В конгрессе США потребовали документы по исследованию COVID-19
- Премьер Мали: Африка хорошо знакома со способностью Запада разжигать конфликты
- Роскомнадзор проверит публикации о субкультуре «ЧВК Редан»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru