Беспилотник атаковал многоэтажки в Рязани
Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины атаковал многоэтажный жилой дом в ЖК «Открытие» в Рязани, сообщает Telegram-канал Mash.
Местные жители слышали минимум 10 взрывов. По их словам, ПВО работала около часа. Беспилотник повредил фасад здания, из которого проводят эвакуацию. Люди в спешке отгоняют машины от дома.
Кроме того, украинский БПЛА атаковал ещё один дом в ЖК «Открытие». По предварительным данным, пострадавших нет — не все квартиры заселены. По словам очевидцев, в юго-восточной части города дрон влетел во вторую многоэтажку — выбило окна, обрушились балконы и посыпался фасад, задело припаркованные машины.
На месте работают экстренные и оперативные службы.
Ранее три человека были ранены при атаках беспилотников в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
