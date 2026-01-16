Беспилотник атаковал многоэтажки в Рязани

Местные жители слышали минимум 10 взрывов. По их словам, ПВО работала около часа. Беспилотник повредил фасад здания, из которого проводят эвакуацию. Люди в спешке отгоняют машины от дома.

Кроме того, украинский БПЛА атаковал ещё один дом в ЖК «Открытие». По предварительным данным, пострадавших нет — не все квартиры заселены. По словам очевидцев, в юго-восточной части города дрон влетел во вторую многоэтажку — выбило окна, обрушились балконы и посыпался фасад, задело припаркованные машины.

На месте работают экстренные и оперативные службы.

Ранее три человека были ранены при атаках беспилотников в Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

