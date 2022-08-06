В администрации Херсона опровергли информацию о гибели Виталия Гура

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг данные о смерти коллеги из руководства региона Виталия Гура, на которого было совершено покушение, передает ТАСС.

СМИ: На замглавы администрации в Новой Каховке совершено покушение, он ранен

По словам Стремоусова, замглавы ВГА по ЖКХ находится в реанимации после того, как в него стреляли.

«Находится в больнице в тяжелом состоянии, в реанимации. Смерть не подтверждаем», - заявил Стремоусов.

Ранее в Telegram-канале «Страны.ua» сообщили, что заместитель главы администрации по ЖКХ Новой Каховки Виталий Гур после совершенного на него покушения скончался по пути в крымскую больницу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОпровержениеПокушениеНападениеХерсонес Таврический
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