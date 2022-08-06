В Херсоне стало известно о смерти замглавы администрации Новой Каховки Виталия Гура

Заместитель главы администрации по ЖКХ Новой Каховки Виталий Гур после совершенного на него покушения скончался по пути в крымскую больницу. Об этом сообщается в Telegram-канале «Страны.ua».

Издание сообщает о данных о смерти Гуры в Херсоне.

Ранее 6 августа сообщалось о нападении на замглавы администрации Новой Каховки. Неизвестные расстреляли чиновника около его дома из пистолета Макарова. Силовики обнаружили на месте происшествия стреляные гильзы.

