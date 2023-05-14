В Абхазии в автоаварии погибли пять человек

Пять человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Гудаутском районе Абхазии, сообщает ТАСС.

12 человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Севастополе

Авария произошла в селе Абгархыку. Все пятеро находились в автомобиле Toyota.

Подробности происшествия уточняются.

Ранее в Красноярском крае в результате ДТП погибли пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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