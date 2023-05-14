В Абхазии в автоаварии погибли пять человек
14 мая 202306:02
Пять человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в Гудаутском районе Абхазии, сообщает ТАСС.
Авария произошла в селе Абгархыку. Все пятеро находились в автомобиле Toyota.
Подробности происшествия уточняются.
Ранее в Красноярском крае в результате ДТП погибли пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru