В Красноярском крае в результате ДТП погибли пять человек
11 мая 202306:50
На юге Красноярского края автомобиль слетел с обрыва в пруд, сообщает региональный главк ГУМВД.
Авария произошла на четвертом километре автодороги Каптырево - Субботнино. В результате погибли четыре пассажира и водитель Toyota, среди которых — три женщины и двое мужчин. Их личности устанавливаются.
На месте происшествия работают следователи.
Ранее 12 человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Севастополе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru