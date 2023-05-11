В Красноярском крае в результате ДТП погибли пять человек

На юге Красноярского края автомобиль слетел с обрыва в пруд, сообщает региональный главк ГУМВД.

Четыре человека погибли в результате массового ДТП в Подмосковье

Авария произошла на четвертом километре автодороги Каптырево - Субботнино. В результате погибли четыре пассажира и водитель Toyota, среди которых — три женщины и двое мужчин. Их личности устанавливаются.

На месте происшествия работают следователи.

Ранее 12 человек пострадали в ДТП с участием микроавтобуса в Севастополе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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