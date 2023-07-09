В Абхазии приостановили движение поездов из-за размыва путей

Движение поездов в Абхазии временно приостановили из-за размыва железнодорожных путей, сообщили РИА Новости в пресс-службе РУП «Абхазская железная дорога».

Туристов призвали воздержаться от поездок в Абхазию из-за ливня

Накануне главный инженер АЖД Леонид Куруа сообщил, что в районе Гагрского железнодорожного вокзала потоками воды подмыло пути, из-за чего более 200 шпал провисло на станции «Бзыбь».

Было приостановлено железнодорожное движение и проезд к озеру Рица.

Ранее туристов призвали отказаться от поездок в Абхазию из-за непрекращающихся ливней, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгения Новоженина
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