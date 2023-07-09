В Абхазии приостановили движение поездов из-за размыва путей
9 июля 202320:30
Движение поездов в Абхазии временно приостановили из-за размыва железнодорожных путей, сообщили РИА Новости в пресс-службе РУП «Абхазская железная дорога».
Накануне главный инженер АЖД Леонид Куруа сообщил, что в районе Гагрского железнодорожного вокзала потоками воды подмыло пути, из-за чего более 200 шпал провисло на станции «Бзыбь».
Было приостановлено железнодорожное движение и проезд к озеру Рица.
Ранее туристов призвали отказаться от поездок в Абхазию из-за непрекращающихся ливней, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru