Туристов призвали воздержаться от поездок в Абхазию из-за ливня
Туристов призвали отказаться от поездок в Абхазию из-за непрекращающихся ливней.
Жилые дома и автомобили ушли под воду из-за сильных затяжных дождей. Практически весь Гагрский район остался без электричества.
Главный инженер АЖД Леонид Куруа сообщил, что в районе Гагрского железнодорожного вокзала потоками воды подмыло пути, из-за чего более 200 шпал провисло на станции «Бзыбь». Приостановлено железнодорожное движение и проезд к озеру Рица. По информации МЧС, в одном из абхазских сел сошел сель.
Туристов просят воздержаться от купания в море в ближайшие дни, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru