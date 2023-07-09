Туристов призвали воздержаться от поездок в Абхазию из-за ливня

Жилые дома и автомобили ушли под воду из-за сильных затяжных дождей. Практически весь Гагрский район остался без электричества.

Главный инженер АЖД Леонид Куруа сообщил, что в районе Гагрского железнодорожного вокзала потоками воды подмыло пути, из-за чего более 200 шпал провисло на станции «Бзыбь». Приостановлено железнодорожное движение и проезд к озеру Рица. По информации МЧС, в одном из абхазских сел сошел сель.



Туристов просят воздержаться от купания в море в ближайшие дни, передает «Радиоточка НСН».

