В Абхазии из-за оборудования для майнинга произошла перестрелка, двое погибли
Перестрелка произошла в селе Тамыш Очамчырского района Абхазии, погибли два человека, сообщает пресс-служба республиканской Генпрокуратуры.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл вечером 28 апреля. По данным предварительного расследования, Вальтер Шаматава, в сопровождении не менее одного преступника, напал на дом Тенгиза Рацбы. Целью злоумышленников были аппараты по добыче криптовалюты.
Нападавшие, вооруженные автоматическим оружием неустановленного образца, сначала стали наносить телесные повреждения хозяину дома, после чего завязалась перестрелка, в которой был смертельно ранен Шаматава и брат хозяина дома - Тамази Рацба.
В ведомстве добавили, что по факту нападения было возбуждено уголовное дело по статьям УК Абхазии «разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище» и «незаконное приобретение, хранение, перевозка или ношение оружия».
Ранее полицейский из Саратова стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. Страж порядка установил во временно неиспользуемом помещении МВД два электронных устройства для получения криптовалюты. В итоге отделу полиции был нанесён ущерб в виде переплаты за электроэнергию, которая составила 231 000 рублей.
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