Саратовский полицейский обустроил майнинг криптовалюты в помещении МВД

Полицейский из Саратова стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области, страж порядка занимался майнингом криптовалюты в помещении МВД.

По данным ведомства, в течение полутора лет, с декабря 2020 года по июль 2021 года, сотрудник ГИБДД установил во временно неиспользуемом помещении два электронных устройства для получения криптовалюты.

В итоге отделу полиции был нанесён ущерб в виде переплаты за электроэнергию, которая составила 231 000 рублей. Если вина полицейского будет доказана, то его уволят из органов и привлекут к ответственности в установленном законом порядке.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не готова признать биткоин официальной валютой, сообщает RT.

