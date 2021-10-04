Саратовский полицейский обустроил майнинг криптовалюты в помещении МВД
Полицейский из Саратова стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области, страж порядка занимался майнингом криптовалюты в помещении МВД.
По данным ведомства, в течение полутора лет, с декабря 2020 года по июль 2021 года, сотрудник ГИБДД установил во временно неиспользуемом помещении два электронных устройства для получения криптовалюты.
В итоге отделу полиции был нанесён ущерб в виде переплаты за электроэнергию, которая составила 231 000 рублей. Если вина полицейского будет доказана, то его уволят из органов и привлекут к ответственности в установленном законом порядке.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не готова признать биткоин официальной валютой, сообщает RT.
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