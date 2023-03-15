Пожары угрожают Астраханскому заповеднику международного значения

Опасные возгорания фиксируются в районе Астраханского государственного биосферного заповедника. На сегодня там активно действует 14 палов сухостоя. В частности, сутки назад начался пожар на полуострове Макаркин – огонь принёс туда порывистый ветер с территории Икрякинского района.

Как сообщили «Известиям» в администрации заповедника, к сегодняшнему утру данное возгорание было локализовано, а затем было объявлено о его ликвидации на площади не менее 795 гектаров.

Кроме того, пожар зафиксирован на территории Обжоровского участка заповедника на острове Блинов. Ситуация осложнена особенностями ландшафта и местности, которые препятствуют подъезду наземной и водной техники для тушения.

В целом по всей дельте Волги, где расположен Астраханский заповедник, действуют уже десятки очагов горения. Этот природный объект включён во Всемирную сеть биосферных резерватов и относится к водно-болотным угодьям международного значения.

