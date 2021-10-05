Саратовские следователи изучат ситуацию с надругательством над заключенным

В Саратовской области возбуждено уголовное дело о надругательстве сотрудников тюремной туберкулезной больницы над заключенным. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Глава УФСИН Саратовской области подал в отставку после инцидента в тюрьме

Причиной для расследования инцидента стал появившийся в соцсетях видеоролик. На нем, по словам автора публикации, запечатлен факт насилия над заключенным в саратовской областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по региону.

На место выехали следователи центрального аппарата СК. Ранее ФСИН также заявляла, что по сообщениям о противоправных действиях будет проведена проверка.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Отмечается, что фигурантам дела может грозить до 10 лет заключения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: sledcom.ru
ТЕГИ:ЗаключенныеУголовное ДелоСК РФРасследованиеСаратовская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры