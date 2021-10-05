Саратовские следователи изучат ситуацию с надругательством над заключенным

Причиной для расследования инцидента стал появившийся в соцсетях видеоролик. На нем, по словам автора публикации, запечатлен факт насилия над заключенным в саратовской областной туберкулезной больнице №1 УФСИН по региону.

На место выехали следователи центрального аппарата СК. Ранее ФСИН также заявляла, что по сообщениям о противоправных действиях будет проведена проверка.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц по предварительному сговору». Отмечается, что фигурантам дела может грозить до 10 лет заключения.