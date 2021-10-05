Глава УФСИН Саратовской области подал в отставку после инцидента в тюрьме
Глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке после публикации видеозаписи с пытками заключенных в тюремной больнице. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
Согласно данным источника, Федотов на данный момент находится в отпуске, из которого, предположительно, не вернется на работу.
Ранее была начата проверка инцидента из опубликованного видео с насильственными действиями в отношении мужчины, находящегося в заключении.
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