Глава УФСИН Саратовской области подал в отставку после инцидента в тюрьме

Глава УФСИН по Саратовской области Алексей Федотов подал прошение об отставке после публикации видеозаписи с пытками заключенных в тюремной больнице. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

Заключённый сбежал из колонии-поселения в Тюмени

Согласно данным источника, Федотов на данный момент находится в отпуске, из которого, предположительно, не вернется на работу.

Ранее была начата проверка инцидента из опубликованного видео с насильственными действиями в отношении мужчины, находящегося в заключении.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Тюрьма
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры