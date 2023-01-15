Стало известно число пострадавших военных при взрыве боеприпасов под Белгородом
При детонации боеприпасов на хуторе Тоненькое в Белгородской области пострадали десять военных, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Ночью в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое сдетонировали боеприпасы, произошел пожар. Пострадали 10 военнослужащих», - уточнил собеседник агентства.
Отмечается, что из соседних с ДК домов эвакуировали 15 жителей.
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона сообщило, что министерство государственной безопасности и МВД Луганской народной республики обнаружило схрон украинских диверсантов, которые планировали теракты в Луганске.
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