Стало известно число пострадавших военных при взрыве боеприпасов под Белгородом

При детонации боеприпасов на хуторе Тоненькое в Белгородской области пострадали десять военных, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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«Ночью в сельском доме культуры на хуторе Тоненькое сдетонировали боеприпасы, произошел пожар. Пострадали 10 военнослужащих», - уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что из соседних с ДК домов эвакуировали 15 жителей.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах региона сообщило, что министерство государственной безопасности и МВД Луганской народной республики обнаружило схрон украинских диверсантов, которые планировали теракты в Луганске.

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ПроисшествиеВоеннослужащиеБелгородВзрыв
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