Погибли трое, пострадали 12 военных в результате взрывов боеприпасов В Белгородской области
При детонации боеприпасов в здании бывшего ДК в Корочанском районе Белгородской области погибли три человека, пострадали 13, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Предварительно, трое погибших плюс 13 пострадавших», - отметил собеседник агентства.
«Детонация боеприпасов», по предварительным данным, стала причиной взрыва.
По данным издания Mash, инцидент произошел в 4:50 14 января. В комнате для хранения оружия сдетонировал боеприпас. В результате началась цепная реакция взрывов и пожар, площадь которого составила 450 квадратов. Отмечается, что среди мирных жителей пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отмечает Mash.
Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что при детонации боеприпасов на хуторе Тоненькое в Белгородской области пострадали десять военных.
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