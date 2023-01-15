Погибли трое, пострадали 12 военных в результате взрывов боеприпасов В Белгородской области

«Предварительно, трое погибших плюс 13 пострадавших», - отметил собеседник агентства.

«Детонация боеприпасов», по предварительным данным, стала причиной взрыва.

По данным издания Mash, инцидент произошел в 4:50 14 января. В комнате для хранения оружия сдетонировал боеприпас. В результате началась цепная реакция взрывов и пожар, площадь которого составила 450 квадратов. Отмечается, что среди мирных жителей пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, отмечает Mash.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что при детонации боеприпасов на хуторе Тоненькое в Белгородской области пострадали десять военных.