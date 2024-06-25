Утечку радиоактивной воды зафиксировали на АЭС в Болгарии

Утечка радиоактивной воды зафиксирована на болгарской АЭС «Козлодуй». Об этом заявил директор атомной электростанции Валентин Николов в эфире телеканала BTV.

Роспотребнадзор не выявил превышения радиации после утечки с «Фукусимы-1»

Он отметил, что инцидент произошел в герметичном помещении 6-го энергоблока. Ранее здесь был обнаружен дефект третьего парогенератора, допущенный вследствие ошибки работника АЭС.

Речь, по словам Николова, идет об утечке порядка восьми кубометров воды. Опасности для персонала станций и окружающих не возникло, поскольку утечка произошла в герметичной зоне, заверил собеседник телеканала.

Отмечается, что сейчас последствия инцидента ликвидированы, энергоблок начнет функционировать в ближайшее время.

Ранее оператор аварийной японской атомной электростанции «Фукусима-1» временно остановил сброс очищенной воды после землетрясения.

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ФОТО: РИА Новости
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