Утечку радиоактивной воды зафиксировали на АЭС в Болгарии

Он отметил, что инцидент произошел в герметичном помещении 6-го энергоблока. Ранее здесь был обнаружен дефект третьего парогенератора, допущенный вследствие ошибки работника АЭС.

Речь, по словам Николова, идет об утечке порядка восьми кубометров воды. Опасности для персонала станций и окружающих не возникло, поскольку утечка произошла в герметичной зоне, заверил собеседник телеканала.

Отмечается, что сейчас последствия инцидента ликвидированы, энергоблок начнет функционировать в ближайшее время.

Ранее оператор аварийной японской атомной электростанции «Фукусима-1» временно остановил сброс очищенной воды после землетрясения.

