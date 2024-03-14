На АЭС «Фукусима-1» приостановили сброс воды после землетрясения
Оператор аварийной японской атомной электростанции «Фукусима-1» временно остановил сброс очищенной воды после землетрясения, сообщило агентство Kyodo.
Информации о причинах приостановки нет. Атомный регулятор страны утверждал, что подземные толчки не вызвали нештатных ситуаций на атомной станции.
Ранее на северо-востоке Японии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр находился в Тихом океане в районе префектуры Фукусима - примерно там же, где в 2011 году произошло землетрясение магнитудой 9,0.
В начале феврале на АЭС «Фукусима-1» зафиксировали утечку радиоактивной воды, передает «Радиоточка НСН».
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