Роспотребнадзор не выявил превышения радиации после утечки с «Фукусимы-1»
Ропотребнадзор не выявил превышения допустимых показателей радиоактивных веществ после утечки нескольких тонн радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1», заявили в пресс-службе ведомства, передает «Интерфакс».
Как отмечается, сотрудниками Роспотребнадзора ежедневно проводится радиационный мониторинг в регионах Дальневосточного федерального округа РФ.
«На сегодняшний день исследовано свыше 7 тонн водных биоресурсов. Уровни содержания цезия-137 и стронция-90, находятся на уровне фоновых значений, за 12 лет рост не замечен», - отметили в пресс-службе.
Кроме того, специалисты проводят тщательный санитарно-карантинный контроль при ввозе в Россию рыбы и морепродуктов.
Ранее сотрудники АЭС «Фукусима-1» зафиксировали утечку радиоактивной воды, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru