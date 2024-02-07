Роспотребнадзор не выявил превышения радиации после утечки с «Фукусимы-1»

Как отмечается, сотрудниками Роспотребнадзора ежедневно проводится радиационный мониторинг в регионах Дальневосточного федерального округа РФ.

«На сегодняшний день исследовано свыше 7 тонн водных биоресурсов. Уровни содержания цезия-137 и стронция-90, находятся на уровне фоновых значений, за 12 лет рост не замечен», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, специалисты проводят тщательный санитарно-карантинный контроль при ввозе в Россию рыбы и морепродуктов.

Ранее сотрудники АЭС «Фукусима-1» зафиксировали утечку радиоактивной воды, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

