Роспотребнадзор не выявил превышения радиации после утечки с «Фукусимы-1»

Ропотребнадзор не выявил превышения допустимых показателей радиоактивных веществ после утечки нескольких тонн радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1», заявили в пресс-службе ведомства, передает «Интерфакс».

СМИ: Тысячи мертвых рыб выбросило на берег Японии

Как отмечается, сотрудниками Роспотребнадзора ежедневно проводится радиационный мониторинг в регионах Дальневосточного федерального округа РФ.

«На сегодняшний день исследовано свыше 7 тонн водных биоресурсов. Уровни содержания цезия-137 и стронция-90, находятся на уровне фоновых значений, за 12 лет рост не замечен», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, специалисты проводят тщательный санитарно-карантинный контроль при ввозе в Россию рыбы и морепродуктов.

Ранее сотрудники АЭС «Фукусима-1» зафиксировали утечку радиоактивной воды, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: Reuters
ТЕГИ:УтечкаФукусимаРадиацияРоспотребнадзор

Горячие новости

Все новости

партнеры