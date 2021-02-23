Утечку газа на трубопроводе под Оренбргом ликвидировали

«Утечка ликвидирована, газ пустили по запасной схеме. Эксплуатационная группа на месте устраняет последствия аварии. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня», - говорится в официальном сообщении.

На месте ЧП работает межведомственный штаб под руководством губернатора Оренбургской области Дениса Паслера

«Для снабжения населенных пунктов, потребителей организовали подвоз компримированного природного газа. Сейчас идет заседание. Задача - сделать все, чтобы люди минимально ощутили последствия аварии», - заявил глава региона.

Ранее Минэнерго РФ сообщило о прекращении транзита газа в Казахстан в связи со взрывом на магистральном газопроводе под Оренбургом.

Известно, что инцидент произошел около 8:40 (мск) утра 23 февраля. Погибших и пострадавших нет.

