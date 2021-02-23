Утечку газа на трубопроводе под Оренбргом ликвидировали
Утечку газа из-за взрыва на федеральном газопроводе в Оренбуржье ликвидировали. Газ поставляют потребителям по запасной схеме, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное правительство.
«Утечка ликвидирована, газ пустили по запасной схеме. Эксплуатационная группа на месте устраняет последствия аварии. По предварительным оценкам, на ремонт участка потребуется два дня», - говорится в официальном сообщении.
На месте ЧП работает межведомственный штаб под руководством губернатора Оренбургской области Дениса Паслера
«Для снабжения населенных пунктов, потребителей организовали подвоз компримированного природного газа. Сейчас идет заседание. Задача - сделать все, чтобы люди минимально ощутили последствия аварии», - заявил глава региона.
Ранее Минэнерго РФ сообщило о прекращении транзита газа в Казахстан в связи со взрывом на магистральном газопроводе под Оренбургом.
Известно, что инцидент произошел около 8:40 (мск) утра 23 февраля. Погибших и пострадавших нет.
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