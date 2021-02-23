Минэнерго: Транзит газа в Казахстан прекращен после взрыва газопровода под Оренбургом
После взрыва на участке федерального газопровода «Союз» в Оренбургской области прекращен транзит топлива в Казахстан. Об этом сообщает Минэнерго РФ в Telegram-канале.
Газоснабжение потребителей происходит из баллона на газопроводе Оренбург-Новопсков, уточняют в ведомстве.
«В 08:49 персоналом [магистрального газопровода Оренбург - Новопсков] отключен участок газопровода от нулевого до 123-го километра магистрального газопровода «Союз» <...> Прекращен транзит газа через ГИС «Алексеевка» на территорию Республики Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург – Новопсков», - поясняют в Минэнерго.
В качестве причины отключения названо повреждение газопровода на 108-м километре газопровода «Союз» диаметром 1 400 с возгоранием газа.
По данным министерства, пострадавших нет.
Ранее 23 февраля стало известно о взрыве на федеральном магистральном газопроводе в Илекском районе Оренбургской области. Работы по ликвидации последствий инцидента координирует губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+24 427 / сут.
Умерли
84 047+754 / сут.
Выздоровели
3,7 млн+25 899 / сут.
- Российские школьники назвали героями своих родных и близких
- Минэнерго: Транзит газа в Казахстан прекращен после взрыва газопровода под Оренбургом
- В России зафиксировали резкое падение числа инфицированных COVID-19 за сутки - 11 823
- Взорвался участок газопровода под Оренбургом
- В Москве синоптики зафиксировали самую холодную ночь с начала зимы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru