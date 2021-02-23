Минэнерго: Транзит газа в Казахстан прекращен после взрыва газопровода под Оренбургом

После взрыва на участке федерального газопровода «Союз» в Оренбургской области прекращен транзит топлива в Казахстан. Об этом сообщает Минэнерго РФ в Telegram-канале.

Газоснабжение потребителей происходит из баллона на газопроводе Оренбург-Новопсков, уточняют в ведомстве.

Взорвался участок газопровода под Оренбургом

«В 08:49 персоналом [магистрального газопровода Оренбург - Новопсков] отключен участок газопровода от нулевого до 123-го километра магистрального газопровода «Союз» <...> Прекращен транзит газа через ГИС «Алексеевка» на территорию Республики Казахстан. Газоснабжение потребителей осуществляется из баллона газопровода Оренбург – Новопсков», - поясняют в Минэнерго.

В качестве причины отключения названо повреждение газопровода на 108-м километре газопровода «Союз» диаметром 1 400 с возгоранием газа.

По данным министерства, пострадавших нет.

Ранее 23 февраля стало известно о взрыве на федеральном магистральном газопроводе в Илекском районе Оренбургской области. Работы по ликвидации последствий инцидента координирует губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

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Фото: dsns.gov.ua
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