Минэнерго: Транзит газа в Казахстан прекращен после взрыва газопровода под Оренбургом

После взрыва на участке федерального газопровода «Союз» в Оренбургской области прекращен транзит топлива в Казахстан. Об этом сообщает Минэнерго РФ в Telegram-канале.

Газоснабжение потребителей происходит из баллона на газопроводе Оренбург-Новопсков, уточняют в ведомстве.