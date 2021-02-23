Взорвался участок газопровода под Оренбургом

Утром во вторник, 23 февраля, произошел взрыв на федеральном магистральном газопроводе в Илекском районе Оренбургской области. Власти мобилизуют экстренные службы для ликвидации аварии.

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Известно, что инцидент произошел около 8:40 (мск) приблизительно в шести километрах от села Мухраново, сообщает «5 канал».

Сообщается, что погибших и пострадавших в ЧП нет.

По данным региональных властей, газоснабжение абонентов продолжается без сбоев.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

На место аварии выехали сотрудники экстренных региональных служб, спасатели, специалисты Минприроды, газовщики и экологи. Их действия координирует губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

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Фото: ГолосUA
ТЕГИ:ГазопроводОренбургская ОбластьВзрыв Газа
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