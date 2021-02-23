Взорвался участок газопровода под Оренбургом

Известно, что инцидент произошел около 8:40 (мск) приблизительно в шести километрах от села Мухраново, сообщает «5 канал».

Сообщается, что погибших и пострадавших в ЧП нет.

По данным региональных властей, газоснабжение абонентов продолжается без сбоев.

Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.

На место аварии выехали сотрудники экстренных региональных служб, спасатели, специалисты Минприроды, газовщики и экологи. Их действия координирует губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

