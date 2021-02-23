Взорвался участок газопровода под Оренбургом
Утром во вторник, 23 февраля, произошел взрыв на федеральном магистральном газопроводе в Илекском районе Оренбургской области. Власти мобилизуют экстренные службы для ликвидации аварии.
Известно, что инцидент произошел около 8:40 (мск) приблизительно в шести километрах от села Мухраново, сообщает «5 канал».
Сообщается, что погибших и пострадавших в ЧП нет.
По данным региональных властей, газоснабжение абонентов продолжается без сбоев.
Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
На место аварии выехали сотрудники экстренных региональных служб, спасатели, специалисты Минприроды, газовщики и экологи. Их действия координирует губернатор Оренбургской области Денис Паслер.
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