Утечки на «Северном потоке» пообещали устранить 3 октября

Nord Stream AG, оператор газопровода «Северный поток», рассчитывает ликвидировать утечки в понедельник, 3 октября. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на представителя оператора.

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Собеседник агентства подчеркнул, что прогнозы по дальнейшей работе газопровода пока делать рано. Специалисты должны прибыть на место ЧП и оценить последствия инцидента. Также представитель оператора отметил, что доступ к месту аварии пока ограничен.

Ранее бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев предложил использовать роботов на месте повреждения «Северных потоков». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УтечкаАварияСеверный Поток
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