Утечки на «Северном потоке» пообещали устранить 3 октября

Собеседник агентства подчеркнул, что прогнозы по дальнейшей работе газопровода пока делать рано. Специалисты должны прибыть на место ЧП и оценить последствия инцидента. Также представитель оператора отметил, что доступ к месту аварии пока ограничен.

Ранее бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев предложил использовать роботов на месте повреждения «Северных потоков». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

