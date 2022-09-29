Песков: инцидент на «Северных потоках» - это акт терроризма на государственном уровне

Подписание договоров о вступлении новых территорий в состав России пройдет в пятницу в Кремле Мирошник: Десятки людей погибли в Харьковской области при обстреле колонны с беженцами Кабмин начинает серию брифингов по социально-гуманитарным вопросам, связанным с частичной мобилизацией Финляндии закрывает границу для российских туристов В степях Казахстана приземляется космический корабль «Союз» с российскими космонавтами на борту