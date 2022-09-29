Песков: инцидент на «Северных потоках» - это акт терроризма на государственном уровне

Произошедшее на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» - это акт терроризма на государственном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Коммерсант».

По его словам, повреждение газопроводов - событие беспрецедентного характера.

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«Разумеется, здесь потребуется взаимодействие нескольких стран», - отметил глава пресс-службы Кремля.

Песков также подчеркнул, что масштабы разрушений говорят о том, что это был некий акт, и представить, что такая террористическая атака могла состоятся без вовлечения какого-то государства, очень трудно.

Ранее Дмитрий Песков рассказал о потерях России из-за аварий на «Северных потоках», сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ТерроризмСеверный ПотокСеверный Поток-2Дмитрий Песков
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