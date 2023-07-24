Утечка опасного вещества из грузового вагона произошла в Приамурье
Утечка из грузового вагона токсичного вещества этилмеркаптана, относящегося ко второму классу опасности, произошла в Приамурье, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл на станции Талдан Забайкальской железной дороги. Течь обнаружили в ходе осмотра грузового поезда, , который следовал по маршруту «Хабаровск - Иркутск».
«Вагон отцеплен для устранения неисправности. Обстоятельства произошедшего и причины устанавливаются», - говорится в сообщении.
Ранее два танкера столкнулись на реке Лена в Иркутской области, в результате чего была повреждена цистерна. Произошла утечка бензина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru