Утечка опасного вещества из грузового вагона произошла в Приамурье

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл на станции Талдан Забайкальской железной дороги. Течь обнаружили в ходе осмотра грузового поезда, , который следовал по маршруту «Хабаровск - Иркутск».

«Вагон отцеплен для устранения неисправности. Обстоятельства произошедшего и причины устанавливаются», - говорится в сообщении.

Ранее два танкера столкнулись на реке Лена в Иркутской области, в результате чего была повреждена цистерна. Произошла утечка бензина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».