Устроивший стрельбу в столичном МФЦ не поверил, что мог кого-то убить

45-летний Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ «Рязанское», не поверил, что мог кого-то убить. Об этом на своей странице в Facebook написала член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева.

По данным источника, арестованный потребовал предъявить ему тела убитых им людей и изъявил желание присутствовать при судмедэкспертизе двух погибших лично, чтобы развеять свои сомнения. Глазов заявил, что пули, которые вылетели из его оружия, «не могли быть смертельными».