Устроивший стрельбу в столичном МФЦ не поверил, что мог кого-то убить

45-летний Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ «Рязанское», не поверил, что мог кого-то убить. Об этом на своей странице в Facebook написала член СПЧ и ОНК Москвы Ева Меркачева.

По данным источника, арестованный потребовал предъявить ему тела убитых им людей и изъявил желание присутствовать при судмедэкспертизе двух погибших лично, чтобы развеять свои сомнения. Глазов заявил, что пули, которые вылетели из его оружия, «не могли быть смертельными».

В Москве возобновил работу МФЦ, в котором произошла стрельба

7 декабря подполковник запаса устроил стрельбу в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве. В результате происшествия погибли охранник и сотрудник «Рязанского». Еще четверо были ранены, в том числе десятилетняя девочка. Злоумышленник заявил, что стрелял в людей для того, чтобы защитить «уголовное общество, порожденное выдуманной коронавирусной инфекцией».

Столичные власти выплатят семьям погибших по одному миллиону рублей.

Пресненский районный суд Москвы арестовал стрелка. Он обвиняется в покушении на убийство, обороте оружия, а также в убийстве двух и более лиц. Сообщается, что Глазов признал свою вину. Ему грозит пожизненный срок.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СПЧУбийствоСудМФЦСтрельба
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