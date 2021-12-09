В Москве возобновил работу МФЦ, в котором произошла стрельба

МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве, в котором произошла стрельба, вновь заработал. Об этом рассказали в пресс-службе столичных многофункциональных центров «Мои документы».

Отмечается, что центр работает в штатном режиме.

Жители города приносят цветы к мемориалу, на котором установлены фотографии погибших при стрельбе - работника МФЦ Владимира Шеменева и охранника Алексея Рузлева.

СК показал видео допроса устроившего стрельбу в столичном МФЦ

Ранее, 45-летний задержанный Сергей Глазов заявил, что стрелял в людей для того, чтобы защитить «уголовное общество, порожденное выдуманной коронавирусной инфекцией».

7 декабря подполковник запаса устроил стрельбу в столичном МФЦ «Рязанский». В результате происшествия погибло два человека. Четверо были ранены, в том числе десятилетняя девочка.

Конфликт произошел после того, как охранник попросил Сергея Глазова надеть медицинскую маску. Против злоумышленника заведено уголовное дело по двум статьям.

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