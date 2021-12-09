В Москве возобновил работу МФЦ, в котором произошла стрельба

МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве, в котором произошла стрельба, вновь заработал. Об этом рассказали в пресс-службе столичных многофункциональных центров «Мои документы».

Отмечается, что центр работает в штатном режиме.

Жители города приносят цветы к мемориалу, на котором установлены фотографии погибших при стрельбе - работника МФЦ Владимира Шеменева и охранника Алексея Рузлева.