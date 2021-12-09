В Москве возобновил работу МФЦ, в котором произошла стрельба
МФЦ на 1-й Новокузьминской улице в Москве, в котором произошла стрельба, вновь заработал. Об этом рассказали в пресс-службе столичных многофункциональных центров «Мои документы».
Отмечается, что центр работает в штатном режиме.
Жители города приносят цветы к мемориалу, на котором установлены фотографии погибших при стрельбе - работника МФЦ Владимира Шеменева и охранника Алексея Рузлева.
Ранее, 45-летний задержанный Сергей Глазов заявил, что стрелял в людей для того, чтобы защитить «уголовное общество, порожденное выдуманной коронавирусной инфекцией».
7 декабря подполковник запаса устроил стрельбу в столичном МФЦ «Рязанский». В результате происшествия погибло два человека. Четверо были ранены, в том числе десятилетняя девочка.
Конфликт произошел после того, как охранник попросил Сергея Глазова надеть медицинскую маску. Против злоумышленника заведено уголовное дело по двум статьям.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 209 / сут.
Умерли
286 тыс.+1 181 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+35 794 / сут.
- СМИ: США могут надавить на Украину по вопросу автономии Донбасса
- Онищенко призвал расширить свободы для вакцинированных
- Программный директор «Муз-ТВ» ушел с канала после штрафа за гей-пропаганду
- Попова рассказала о ситуации со штаммом «омикрон» в России
- Россия заняла 47 место в рейтинге стран готовности к пандемиям
- На трассе М-8 под Архангельском столкнулись 22 машины
- В России сняли блокировку с сети Tor
- В России выявили 30 209 случаев заражения COVID-19 за сутки
- Более 4,5 тысячи фур стоят в очереди на границе Белоруссии и стран ЕС
- В Москве возобновил работу МФЦ, в котором произошла стрельба
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru