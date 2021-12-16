Устроивший стрельбу в МФЦ может избежать тюремного срока

По его словам, сам Глазов считает, что здоров.

«Диагноз поставлен с 2009 года... он состоит на учёте... он не отрицает, что у него есть заболевание и что лежал в больнице, но считает, что и тогда, и сейчас он здоров абсолютно», - подчеркнул Колдов.

Защитник добавил, что экспертиза признает Глазова невменяемым, то его освободят от отбытия наказания, отправив на принудительное лечение.

Ранее Пресненский районный суд на два месяца арестовал Глазова.

Трагедия в московском МФЦ «Рязанское» произошла 7 декабря. В результате стрельбы, которую устроил Глазов, погибли два человека и несколько пострадали, сообщает RT.