Стрелок из столичного МФЦ рассказал о мотивах преступления

Устроивший стрельбу в столичном МФЦ «Рязанский» 45-летний подполковник запаса Сергей Глазов рассказал, что стрелял в тех, кто «верит в коронавирус», сообщает «Коммерсантъ».

Об этом мужчина заявил в ходе допроса. По его словам, он совершил преступление, чтобы защитить «уголовное общество, порожденное выдуманной коронавирусной инфекцией».

Глазов также сообщил, что в 2020 году сам изготовил боевой пистолет из охолощенного.