Стрелок из столичного МФЦ рассказал о мотивах преступления
Устроивший стрельбу в столичном МФЦ «Рязанский» 45-летний подполковник запаса Сергей Глазов рассказал, что стрелял в тех, кто «верит в коронавирус», сообщает «Коммерсантъ».
Об этом мужчина заявил в ходе допроса. По его словам, он совершил преступление, чтобы защитить «уголовное общество, порожденное выдуманной коронавирусной инфекцией».
Глазов также сообщил, что в 2020 году сам изготовил боевой пистолет из охолощенного.
Ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза. 9 декабря Пресненский районный суд изберет Глазову меру пресечения.
В результате стрельбы, произошедшей в столичном многофункциональном центре «Мои документы» на 1-й Новокузьминской улице, погибли два человека. Четверо, включая 10-летнюю девочку, были ранены. Сообщается, что конфликт произошел из-за того, что охранник МФЦ попросил Глазова надеть медицинскую маску.
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