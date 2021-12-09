Суд арестовал устроившего стрельбу в московском МФЦ

Пресненский районный суд на два месяца арестовал бывшего военнослужащего Сергея Глазова, который устроил стрельбу в МФЦ «Рязанское» на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба суда.

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В постановлении суда говорится, что ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было удовлетворено, Глазов, обвиняемый по трём статьям УК РФ, отправится в СИЗО до 7 февраля 2022 года.

Ранее мужчине было предъявлено обвинение по статьям «убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом», «покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом, в том числе малолетнего лица» и «незаконный оборот оружия».

Трагедия в московском МФЦ «Рязанское» произошла 7 декабря. В результате стрельбы, которую устроил Глазов, погибли два человека и несколько пострадали, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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