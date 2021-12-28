После стрельбы в больнице в Ставропольском крае возбудили уголовное дело
Уголовное дело о хулиганстве было возбуждено после стрельбы пьяного врача в больнице в Светлограде Ставропольского края, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
В сообщении говорится, что фигурантом дела стал 36-летний местный житель, который подозревается в совершении преступления по статье «хулиганство, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».
Установлено, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришёл с оружием в Петровскую районную больницу с целью выяснить отношения со своей супругой-медсестрой.
«Подозревая о служебном романе своей жены с одним из врачей больницы, он открыл огонь из огнестрельного оружия в коридоре медицинского учреждения. Никто не пострадал», - отметили в ведомстве.
Следователи добавили, что в ближайшее время будет решён вопрос о задержании мужчины и избрании ему меры пресечения.
Ранее пять человек погибли и ещё шесть были ранены в результате стрельбы во время празднования Рождества на футбольном поле в бразильском городе Форталеза, сообщает RT.
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