В Екатеринбурге разыскивают мужчину, застрелившего человека в кафе

В Екатеринбурге полиция разыскивает мужчину, застрелившего посетителя кафе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД.

Инцидент произошел в кафе у остановки «Билимбаевская» в Железнодорожном районе города.

Погибший мужчина находился в кафе, когда неизвестный зашел в заведение и выстрелил в него. Отмечается, что стрелявший был в синей куртке и черной маске.



По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «убийство».





