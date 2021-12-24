В Екатеринбурге разыскивают мужчину, застрелившего человека в кафе

В Екатеринбурге полиция разыскивает мужчину, застрелившего посетителя кафе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД.

Инцидент произошел в кафе у остановки «Билимбаевская» в Железнодорожном районе города.

Погибший мужчина находился в кафе, когда неизвестный зашел в заведение и выстрелил в него. Отмечается, что стрелявший был в синей куртке и черной маске.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «убийство».



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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:СтрельбаЕкатеринбург
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