Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева умер от полученных ран

Стрелявший в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана скончался от полученных ран. Сообщение опубликовано в Telegram-канале Генерального инспектора полиции Молдавии.

Аэропорт Кишинева возобновил работу после инцидента со стрельбой

«Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, обвиняемый в убийстве двух человек в аэропорту Кишинева, 15 минут назад умер в больнице», - говорится в сообщении.

Инцидент в аэропорту столицы Молдавии произошел в пятницу, 30 июня. 43-летний злоумышленник убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Стрелок получил тяжелое ранение.

Президент Молдавии Майя Санду объявила 4 июля днем национального траура, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ТаджикистанСтрельбаАэропортыМолдавия

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