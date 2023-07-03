Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева умер от полученных ран
Стрелявший в аэропорту Кишинева гражданин Таджикистана скончался от полученных ран. Сообщение опубликовано в Telegram-канале Генерального инспектора полиции Молдавии.
«Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, обвиняемый в убийстве двух человек в аэропорту Кишинева, 15 минут назад умер в больнице», - говорится в сообщении.
Инцидент в аэропорту столицы Молдавии произошел в пятницу, 30 июня. 43-летний злоумышленник убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Стрелок получил тяжелое ранение.
Президент Молдавии Майя Санду объявила 4 июля днем национального траура, передает «Радиоточка НСН».
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