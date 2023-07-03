Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева умер от полученных ран

«Гражданин Таджикистана Рустам Ашуров, обвиняемый в убийстве двух человек в аэропорту Кишинева, 15 минут назад умер в больнице», - говорится в сообщении.

Инцидент в аэропорту столицы Молдавии произошел в пятницу, 30 июня. 43-летний злоумышленник убил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта. Стрелок получил тяжелое ранение.

Президент Молдавии Майя Санду объявила 4 июля днем национального траура, передает «Радиоточка НСН».

