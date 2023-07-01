Аэропорт Кишинева возобновил работу после инцидента со стрельбой
Кишиневский международный аэропорт начал работать в обычном режиме после стрельбы, которую ранее в здании аэровокзала устроил гражданин Таджикистана. Об этом сообщает администрация воздушной гавани 1 июля.
«Сегодня утром зал прилёта Кишиневского международного аэропорта был вновь открыт для пассажиров, и в настоящее время аэропорт работает в обычном режиме», — цитирует заявление ТАСС.
Авиакомпании осуществляют рейсы по расписанию.
Ранее выяснилось, что устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева оказался гражданином Таджикистана. Об этом сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан в своих социальных сетях.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru