Аэропорт Кишинева возобновил работу после инцидента со стрельбой

«Сегодня утром зал прилёта Кишиневского международного аэропорта был вновь открыт для пассажиров, и в настоящее время аэропорт работает в обычном режиме», — цитирует заявление ТАСС.

Авиакомпании осуществляют рейсы по расписанию.

Ранее выяснилось, что устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева оказался гражданином Таджикистана. Об этом сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан в своих социальных сетях.

