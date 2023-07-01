Аэропорт Кишинева возобновил работу после инцидента со стрельбой

Кишиневский международный аэропорт начал работать в обычном режиме после стрельбы, которую ранее в здании аэровокзала устроил гражданин Таджикистана. Об этом сообщает администрация воздушной гавани 1 июля.

При стрельбе в аэропорту Кишинева погибли не менее двух человек

«Сегодня утром зал прилёта Кишиневского международного аэропорта был вновь открыт для пассажиров, и в настоящее время аэропорт работает в обычном режиме», — цитирует заявление ТАСС.

Авиакомпании осуществляют рейсы по расписанию.

Ранее выяснилось, что устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева оказался гражданином Таджикистана. Об этом сообщил премьер-министр Молдавии Дорин Речан в своих социальных сетях.

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь
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