На востоке Москвы иномарка сбила трех пешеходов на тротуаре
20 октября 202414:54
Автомобиль сбил трех пешеходов на тротуаре на Зеленом проспекте на востоке Москвы, пишет Telegram-канал Mash.
По информации издания, двум пострадавшим понадобилась госпитализация. Третьего осматривают медики.
За рулем иномарки находился 44-летний мужчина. Он не справился с управлением и въехал на тротуар.
В воскресенье, 20 октября, смертельное ДТП произошло в подмосковном Домодедове на автодороге А-107. В результате столкновения автомобилей погибли пять человек, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru