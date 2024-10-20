На востоке Москвы иномарка сбила трех пешеходов на тротуаре

Автомобиль сбил трех пешеходов на тротуаре на Зеленом проспекте на востоке Москвы, пишет Telegram-канал Mash.

Грузовик и газель загорелись после ДТП в Подмосковье

По информации издания, двум пострадавшим понадобилась госпитализация. Третьего осматривают медики.

За рулем иномарки находился 44-летний мужчина. Он не справился с управлением и въехал на тротуар.

В воскресенье, 20 октября, смертельное ДТП произошло в подмосковном Домодедове на автодороге А-107. В результате столкновения автомобилей погибли пять человек, передает «Радиоточка НСН».



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДТПАвтомобилиМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры