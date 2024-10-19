Грузовик и газель загорелись после ДТП в Подмосковье

Грузовик и газель загорелись после столкновения на 55-м километре трассы М-7 в Подмосковье, сообщили в МЧС России.

Один человек погиб в результате ДТП с пассажирской «Газелью» в Дагестане

В результате ДТП никто не пострадал. Огнеборцы ликвидировали открытое горение.

На месте происшествия работают восемь специалистов и две единицы техники.

Ранее стало известно, что семь человек погибли, 33 получили травмы в результате аварии с автобусом в Турции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
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