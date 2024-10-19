Грузовик и газель загорелись после ДТП в Подмосковье
19 октября 202417:59
Грузовик и газель загорелись после столкновения на 55-м километре трассы М-7 в Подмосковье, сообщили в МЧС России.
В результате ДТП никто не пострадал. Огнеборцы ликвидировали открытое горение.
На месте происшествия работают восемь специалистов и две единицы техники.
Ранее стало известно, что семь человек погибли, 33 получили травмы в результате аварии с автобусом в Турции, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru