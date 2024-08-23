«Русский авось»: Беспечность назвали причиной бунта в волгоградской колонии
Захват заложников в волгоградской колонии повлечет за собой привлечение к дисциплинарной ответственности высшего руководства регионального управления ФСИН, сказал НСН Олег Иванников.
Заявления захвативших заложников в Волгоградской области заключенных о принадлежности к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» — не более, чем попытка вызывать жалость к себе и привлечь внимание либеральной и западной общественности. Об этом в интервью НСН заявил подполковник запаса МВД России Олег Иванников.
Заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. Об этом сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). По данным Telegram-канала Mash, в результате захвата ИК-19 убиты минимум двое сотрудников: начальник отряда и начальник оперчасти. Напомним, после захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону в июне 2024 года руководство ФСИН Волгоградской области заявляло, что дополнительные меры безопасности в исправительных учреждениях региона проводится не будут. По мнению Иванникова, именно легкомысленное отношение к безопасности и стало причиной трагедии.
«Во всем виноват русский авось. Многие руководители колоний ФСИН работают по старинке: меня не коснулось — и слава Богу. Но, как показывает практика, это касается всех. Все уставы и нормативно-правовые акты написаны кровью, и малейшее нарушение внутреннего распорядка приводит к трагическим последствиям, которые мы и наблюдаем в колонии в Волгоградской области. Центральный аппарат ФСИН уже сформировал комиссию, которая будет заниматься этим происшествием. Виновные понесут строгую дисциплинарную ответственность. В первую очередь это старшие руководители регионального управления ФСИН, которые были закреплены в качестве наставников или ответственных лиц», — сказал Иванников.
Собеседник НСН усомнился в том, что бунтовщики относятся к «Исламскому государству» и что их якобы притесняли сотрудники колонии.
«Преступники пытаются вызвать жалость к себе. Это достаточно распространенная практика, но профессионалы относят ее ко лжи и обману для того, чтобы запутать следствие, пустить его по ложному следу и скрыть свое преступление, сделать его менее социально опасным. Также злоумышленники ищут информационный повод, чтобы как можно больше подключить к своему преступлению либеральных и западных журналистов, привлечь внимание западного мира. Все подобные высказывания делались исключительно на западную публику. Ситуацию еще долгое время будут обсасывать наши недоброжелатели. Но чтобы предотвратить такие ситуации в будущем, необходимо строго выполнять устав внутренней караульной службы. Не исключаю, что это преступление носило характер общеуголовного тяжкого преступления и не связано с “Исламским государством”, как это сейчас пытаются нам навязать», — подытожил он.
Ранее президент России Владимир Путин начал оперативное заседание Совета безопасности с вопроса о захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области.
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