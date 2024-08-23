«Русский авось»: Беспечность назвали причиной бунта в волгоградской колонии

Заявления захвативших заложников в Волгоградской области заключенных о принадлежности к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» — не более, чем попытка вызывать жалость к себе и привлечь внимание либеральной и западной общественности. Об этом в интервью НСН заявил подполковник запаса МВД России Олег Иванников.

Заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. Об этом сообщила Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН). По данным Telegram-канала Mash, в результате захвата ИК-19 убиты минимум двое сотрудников: начальник отряда и начальник оперчасти. Напомним, после захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону в июне 2024 года руководство ФСИН Волгоградской области заявляло, что дополнительные меры безопасности в исправительных учреждениях региона проводится не будут. По мнению Иванникова, именно легкомысленное отношение к безопасности и стало причиной трагедии.