СК возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в ИК-19
Уголовное дело было возбуждено по факту захвата заключёнными заложников в ИК-19 в городе Суровикино в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
Отмечается, что в заложники были взяты сотрудники исправительного учреждения.
В ведомстве уточнили, что уголовное дело было возбуждено по статьям «захват заложника, повлекшее умышленное причинение смерти человеку», а также «дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».
«Проводятся необходимые следственные действия», - заключили в СК РФ.
Ранее Военный суд приговорил одного из захватчиков заложников в СИЗО в Ростове к 23 годам лишения свободы, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru