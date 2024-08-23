СК возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в ИК-19

Отмечается, что в заложники были взяты сотрудники исправительного учреждения.

В ведомстве уточнили, что уголовное дело было возбуждено по статьям «захват заложника, повлекшее умышленное причинение смерти человеку», а также «дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

«Проводятся необходимые следственные действия», - заключили в СК РФ.

Ранее Военный суд приговорил одного из захватчиков заложников в СИЗО в Ростове к 23 годам лишения свободы, сообщает RT.

