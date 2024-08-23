Путину доложили захвате заложников в волгоградской ИК-19

По словам главы государства, начальник ФСИН доложил ему о произошедшем.

«Хотел бы в этой связи послушать соображения и оценки главы МВД, директора ФСБ», - сказал он.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту захвата заключёнными заложников в ИК-19 в городе Суровикино в Волгоградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

