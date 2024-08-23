Путину доложили захвате заложников в волгоградской ИК-19
23 августа 202415:20
Президент РФ Владимир Путин начал оперативное заседание Совета безопасности с вопроса о захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
По словам главы государства, начальник ФСИН доложил ему о произошедшем.
«Хотел бы в этой связи послушать соображения и оценки главы МВД, директора ФСБ», - сказал он.
Ранее Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту захвата заключёнными заложников в ИК-19 в городе Суровикино в Волгоградской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru