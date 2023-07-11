Уроженца Пермского края задержали за финансирование ВСУ

По данным ведомства, задержанный причастен к финансированию ВСУ, «направленному против безопасности России». Спецслужба установила, что мужчина — сотрудник одного из коммерческих банков РФ — перевел денежные средства на счет украинской кредитно-финансовой организации. Деньги предназначались для приобретения беспилотных авиационных систем, тепловизоров и других специальных технических средств и амуниции для украинской армии.

Следственный отдел управления ФСБ России по Пермскому краю возбудил против мужчины уголовное дело о госизмене.

Ранее в Санкт-Петербурге возбудили дело о финансировании терроризма по факту перечисления денег в пользу ВСУ со счетов российского сервиса e-mail-рассылки «Сендпульс», напоминает RT.

