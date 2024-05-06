В Усть-Ишимском районе под Омском объявили эвакуацию из-за паводка

Эвакуация объявлена в Усть-Ишимском районе Омской области из-за паводка. Об этом сообщил глава региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, вода в реке Ишим продолжает прибывать, ее уровень приближается к критическим отметкам.

«Приняли решение объявить в Усть-Ишиме эвакуацию местных жителей, чьи дома могут оказаться в зоне затопления, в пункты временного размещения... Просьба ко всем жителям Усть-Ишимского района, которые проживают в паводкоопасной зоне, незамедлительно выехать в безопасные пункты», — написал Хоценко.

Глава региона добавил, что население может вывезти свое имущество в «безопасное помещение», для этого власти организовали охраняемый склад.

Ранее эвакуацию из-за паводка объявили в Абатском районе Тюменской области, из опасной зоны выехали 1 300 человек, напоминает Ura.ru.

