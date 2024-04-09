Уровень воды реки Урал у Оренбурга вырос до 931 сантиметров

При этом по данным пресс-службы губернатора области в ближайшие сутки ожидается повышение уровня воды от 5 до 40 сантиметров.

На данный момент в регионе подтоплено 12464 жилых домов и 14566 приусадебных участков.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин сообщал, что эвакуация рекомендована жителям ЖК "Гранд-парк", поселков Солнечный и имени Куйбышева, СНТ за микрорайоном Заречный в южной части города, передает «Радиоточка НСН».

