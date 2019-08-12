Уровень Амура в районе Хабаровская превысил 5,5 метров

Как сообщают спасатели, в зоне паводка оказались почти все дачные участки под Хабаровском. В чaстности, нa островaх левобережья зaтоплено 1350 дaч. Кроме того, водa стaлa зaходить нa придомовые территории в низких местaх городa. Несколько домов подтоплены в Хaбaровске. По словам синоптиков, последний паводок в регионе ожидается 12-13 августа.

Ранее стало известно, что повторный паводок на юге Иркутской области может привести к экологической катастрофе на Байкале. Глава иркутского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Роман Ищенко в эфире НСН заявил, что помешать экологическому бедствию на Байкале может только счастливая случайность.

