Уровень Амура в районе Хабаровская превысил 5,5 метров
Уровень Амура у Хабаровска превысил отметку в 5,5 метров. Как пишут «Дни.ру», за сутки вода поднялась уже на 14 см. уточняется, что сейчас уже превышен уровень, который именуется, как «неблагоприятное явление». В случае, если вода подойдет к отметке в 6 метров, то это уже будет считаться «опасным явлением».
Как сообщают спасатели, в зоне паводка оказались почти все дачные участки под Хабаровском. В чaстности, нa островaх левобережья зaтоплено 1350 дaч. Кроме того, водa стaлa зaходить нa придомовые территории в низких местaх городa. Несколько домов подтоплены в Хaбaровске. По словам синоптиков, последний паводок в регионе ожидается 12-13 августа.
Ранее стало известно, что повторный паводок на юге Иркутской области может привести к экологической катастрофе на Байкале. Глава иркутского регионального отделения общественной организации «Деловая Россия» Роман Ищенко в эфире НСН заявил, что помешать экологическому бедствию на Байкале может только счастливая случайность.
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