В тюрьмах Италии содержатся 50 россиян
Пятьдесят граждан России содержатся в системе исправительных учреждений Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику итальянского министерства юстиции.
По состоянию на 31 марта в заключении в Италии находятся 48 российских мужчин и две женщины, 15 человек пока остаются в ожидании окончательного приговора. Доля граждан РФ составляет 0,2% от общего количества заключенных в республике.
Представитель министерства не уточнил, по каким статьям осуждены россияне, находящиеся в тюрьмах Италии.
Годом ранее в стране оставались в заключении 55 граждан РФ, в том числе шесть женщин.
Ранее посольство России в Париже заявило о 54 россиянах, отбывающих наказание во Франции по приговорам местного суда.
