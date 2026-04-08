В тюрьмах Италии содержатся 50 россиян

Пятьдесят граждан России содержатся в системе исправительных учреждений Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику итальянского министерства юстиции.

По состоянию на 31 марта в заключении в Италии находятся 48 российских мужчин и две женщины, 15 человек пока остаются в ожидании окончательного приговора. Доля граждан РФ составляет 0,2% от общего количества заключенных в республике.

Представитель министерства не уточнил, по каким статьям осуждены россияне, находящиеся в тюрьмах Италии.

Годом ранее в стране оставались в заключении 55 граждан РФ, в том числе шесть женщин.

Ранее посольство России в Париже заявило о 54 россиянах, отбывающих наказание во Франции по приговорам местного суда.

