Трамп: США разберутся со скоплением судов в Ормузском проливе
8 апреля 202607:51
США помогут разобраться со скоплением кораблей в Ормузском проливе. Об этом написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
По словам главы Белого дома, ожидается «много позитивных действий». Кроме того, в планах «заработать большие деньги».
«Мы загрузим самые разные поставки, и будем просто "торчать поблизости", чтобы убедиться, что все пройдет хорошо», - указал Трамп.
Ранее Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Вашингтон согласился сохранить за республикой контроль над Ормузским проливом, пишет 360.ru.
