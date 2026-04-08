Трамп: США разберутся со скоплением судов в Ормузском проливе

США помогут разобраться со скоплением кораблей в Ормузском проливе. Об этом написал президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

По словам главы Белого дома, ожидается «много позитивных действий». Кроме того, в планах «заработать большие деньги».

«Мы загрузим самые разные поставки, и будем просто "торчать поблизости", чтобы убедиться, что все пройдет хорошо», - указал Трамп.

Ранее Высший совет национальной безопасности Ирана заявил, что Вашингтон согласился сохранить за республикой контроль над Ормузским проливом, пишет 360.ru.

