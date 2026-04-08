Над Россией сбили 73 украинских беспилотника за ночь
8 апреля 202607:34
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над регионами России более 70 украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 7 апреля до 7:00 мск 8 апреля)... уничтожены и перехвачены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - отметили в ведомстве.
Беспилотники ликвидировали в Орловской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Крыму, а также над водами Азовского и Черного морей.
Ранее военные уничтожили 15 украинских дронов над Белгородской, Брянской, Курской и Ленинградской областями, пишет 360.ru.
Горячие новости
- Dyson зарегистрировал два товарных знака в России
- Трамп: США разберутся со скоплением судов в Ормузском проливе
- Над Россией сбили 73 украинских беспилотника за ночь
- В тюрьмах Италии содержатся 50 россиян
- В ЦИК подтвердили допустимость агитации на выборах через Telegram
- СМИ: Боевики из «Крокуса» планировали атаковать одну из башен «Москвы-Сити»
- Иран объявил о победе над США
- Российская нефть подорожала до максимума за 13 лет
- «Роскосмос» вновь отложил полет на Луну
- СМИ: России грозит закрытие 40% магазинов одежды