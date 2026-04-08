Над Россией сбили 73 украинских беспилотника за ночь

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над регионами России более 70 украинских беспилотников. Об этом заявили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 7 апреля до 7:00 мск 8 апреля)... уничтожены и перехвачены 73 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - отметили в ведомстве.

Беспилотники ликвидировали в Орловской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Крыму, а также над водами Азовского и Черного морей.

Ранее военные уничтожили 15 украинских дронов над Белгородской, Брянской, Курской и Ленинградской областями, пишет 360.ru.

