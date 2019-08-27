Уровень Амура превысил опасную отметку

Для этого был создан специальный пункт на переулке Сельском, также граждане самостоятельно эвакуируют питомцев. Уточняется, что всего из зоны паводка было вывезено 437 животных, из которых 54 головы крупного и мелкого рогатого скота, 66 свиней, 34 кролика и 283 птицы. Об этом сообщили новость в Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю.

Как уточняют argumenti.ru, людей эвакуируют к родственникам или в заранее организованные пункты временного размещения. Между тем сотни спасателей и военных продолжают работу по отсыпке дамб, которые должны спасти город от затопления.

Ранее в начале июля специалисты Иркутского госуниверситета заявили, что наводнение было вызвано атмосферными аномалиями и глобальными изменениями климата. Однако руководитель Центра водных технологий ВНИИХТ «Росатома» Игорь Нечаев в беседе с НСН указал на системные проблемы, которые также стали причинами стихийного бедствия.

